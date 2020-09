Montbéliard : trois élèves testés positifs au Covid-19 dans une école primaire

Dans un communiqué, la ville de Montbéliard annonce ce lundi l’existence de trois cas de Covid-19 parmi les enfants scolarisés à l’école primaire Coteau Jouvent. "Ces trois cas, totalement asymptomatiques, appartiennent à une même fratrie et ont été identifiés dans le cadre d’un dépistage familial".

"Dans les trois classes concernées, tous les parents ont été prévenus et ont été priés de venir rechercher leurs enfants et de les garder à la maison durant les deux prochaines semaines". Les parents doivent recevoir un bon pour un dépistage prioritaire par courrier, de la part du service Santé scolaire de l'Académie.

L’établissement reste malgré tout ouvert et continue à fonctionner normalement, à l’exception des trois classes concernées. Un dispositif d’enseignement à distance doit être mis en place pour les élèves contraints de rester à domicile.

Toutes les dispositions ont été prises en collaboration avec les services de l’Education nationale, et ce dès la sortie du confinement, pour limiter la propagation du virus au sein des établissements : mise à disposition, autant que nécessaire, de savon liquide, de gel hydro alcoolique, de produit virucide pour désinfecter les surfaces de travail, les poignées de porte, les interrupteurs, etc... Les locaux scolaires sont nettoyés au minimum une fois par jour et aérés le plus souvent possible (ville de Montbéliard)