Montbrison : élus, syndicats et citoyens s'opposent à une gestion privée de l'Ehpad

Montbrison, France

Depuis l'annonce faite par le Conseil de surveillance du Centre hospitalier du Forez le mois dernier, les syndicats, les élus, des salariés et des citoyens se mobilisent pour ne pas perdre leur service public. Mercredi 23 janvier, environ 250 personnes ont interpellées les membres du Conseil de surveillance, qui se rassemblait pour une réunion extra-ordinaire. Les représentants syndicaux, le président du Comité de défense du centre hospitalier du Forez, le docteur Olivier Nicolas et le sénateur de la Loire, Jean-Claude Tissot, ont pu exposer leurs arguments devant le Conseil.

La foule est restée un peu plus d'une heure dans la salle. © Radio France - OC

Dans la ligne de mire des salariés, l'abandon d'un éventuel passage en gestion privée de l'Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ils étaient quelques uns de différents services pour dénoncer tous les désavantages d'un tel basculement, comme Monique. Elle travaille à l'Ehpad depuis 3 ans, pour 1 300 euros par mois. Avec une gestion par un organisme privé, ce qu'elle craint surtout, c'est de perdre son emploi : "Du jour au lendemain, si ce n'est plus le service public nous on part. _Ils vont arriver avec leur personnel, ils n'auront pas besoin de nous_. Ou alors ils vont diminuer, mais déjà qu'on est en sous-effectif... Les salaires ne vont pas augmenter, même si les tarifs changent. On aura peut être pas moins, mais plus d'heure".

Étudier d'autres alternatives

L'Ehpad n'est plus dans un état assez bon pour accueillir les résidents de manière correcte. Tout le monde s'accorde pour dire que des travaux sont nécessaires pour mieux s'occuper des aînés. C'est le cas de Danielle, une montbrisonnaise qui craint de voir partir un service public nécessaire selon elle. "Il y a aussi _le problème de l'éloignement, c'est compliqué pour les familles d'aller plus loin, alors que là c'est commode on est dans Montbrison_, il y a une communication avec l’extérieur, avec les jeunes qui sont à côté, dans le jardin public, enfin il y a des vieilles habitudes", détaille cette montbrisonnaise. Pour elle, il faut une concertation avec la population, et elle se sent face à un projet qui est déjà bouclé. Cette citoyenne demande notamment que d'autres options soient étudiées, notamment pour garder la maison de retraite dans le cœur de ville. Le nouvel établissement, qui doit voir le jour, ne serait plus dans le centre de Montbrison.

Des détails sur le projet, les salariés et la population en ont demandé au Conseil de surveillance. A leur côtés, le sénateur de la Loire, Jean-Claude Tissot : "Dans la feuille de route dans le cadre de l'administration provisoire, en aucun cas la possibilité de transmettre l'Ehpad du public au privé n'était écrit, donc on n'a pas à aller sur ce chemin-là", dénonce le sénateur. Pour lui, il n'y aucun intérêt à ce que la gestion de la maison de retraite devienne privée : "Dans le CHF, aujourd'hui les Ehpad de Feurs et de Montbrison sont bénéficiaires donc pourquoi on les enlève ? Le fait qu'on enlève l'Ehpad bénéficiaire de la structure du CHF, c'est affaiblir financièrement le CHF puisqu'on on ne pourra pas remettre les dividendes de la partie Ehpad" détaille Jean-Claude Tissot.

Présent au rassemblement pour défendre un EHPAD public à Montbrison. Plus de 300 personnes se sont mobilisées et nous sommes entrés en ouverture du conseil de surveillance du CHF. Les organisations syndicales exprimant leurs inquiétudes et revendications. pic.twitter.com/w7DRmf3MYt — Jean-Claude Tissot (@jctissot42) January 23, 2019

Le projet du nouvel établissement doit coûter entre 20 et 25 millions d'euros et le nouveau bâtiment doit voir le jour en 2022. Mercredi soir, le Conseil de surveillance n'a rien acté de définitif : la direction a proposé de laisser l'activité d'Ehpad à un autre gestionnaire, public ou privé, et de voir les conditions de reprises pour les salariés ainsi que des prix raisonnables pour les résidents. Les syndicats prévoient d'autres mobilisations.