Coronavirus au collège Mario Meunier de Montbrison : quelle est l'étendue de la contamination ?

Les vacances ont commencé un jour plus tôt pour quasiment 300 élèves du plus grand collège de France, le collège Mario Meunier de Montbrison, touché par des cas de variant du Covid. Une situation qui, grâce aux vacances, n'a pas paralysé l'établissement outre mesure mais qui pourrait continuer d'avoir des conséquences. Car la question est maintenant de savoir dans quelle mesure le virus a pu être diffusé aux collègues et aux élèves.

Tester le plus possible avant les vacances

Pour l'Inspection Académique, il n'y a pas de crainte outre mesure : le protocole a été bien appliqué, les parents rapidement mis au courant et la consigne facilement appliquée. Un optimisme qui n'est pas forcément aujourd'hui celui de l'Agence Régionale de Santé qui est confrontée à une tache immense : mesurer l'étendue des infections à Mario Meunier. Pas loin de 300 cas contacts ont été identifiés et doivent se faire tester pour écarter la possibilité d'une contamination massive. Difficile de s'assurer que chacun se soumettra au plus vite à l'écouvillon mais l'argument des vacances scolaires pourrait être décisif. Les familles auront peut-être à cœur de savoir si le Covid-19 et ses variants se balade chez elles, avant potentiellement de se déplacer dans les jours qui viennent.