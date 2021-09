Montélimar : dans un foyer pour personnes handicapées, des tablettes pour leur permettre de "parler"

Cinq résidents du Foyer des Oliviers à Montélimar, pour personnes atteintes de handicap neurologique lourd, seront bientôt équipés de tablettes numériques, elles-mêmes dotées du dispositif Kevivox.

Ce dispositif ? Une application regroupant toute une série de pictogrammes simples, représentant des concepts basiques et récurrents dans le quotidien, sur lesquels la personne dépourvue de capacité de communication clique. Le mot ou l'expression sort alors de la tablette de manière sonore, "parlant" ainsi à sa place.

Les résidents pourront nous répondre, pourront nous interpeller - Nicolas, moniteur éducateur au Foyer des Oliviers à Montélimar

Le Foyer des Oliviers a donc reçu cinq tablettes ce jeudi à Montélimar, financées par des partenaires privés. Christine Denis, co-créatrice de l'application Kevivox et de l'association Acharnée est venue présenter le dispositif au personnel de l'établissement, ainsi qu'aux familles des cinq résidents concernés, pour les former. Il n'y a aucune évidence, "une personne qui a un cerveau qui dysfonctionne ne va pas spontanément en regardant la tablette avoir envie de l'utiliser" explique Christine Denis, qui estime qu'il faut plusieurs semaines d'adaptation. En travaillant sur les neurosciences et à l'aide d'un scientifique spécialisé, elle a créé cette application il y a cinq ans, pour aider son fils autiste Kevin - d'où le nom "Kevivox" - autiste. Pour lui fabriquer une voix artificielle.

"J'ai faim", "J'ai soif", "Je n'aime pas ce plat"

"Lors d'une radio, on s'est rendu compte que ma fille avait des fractures aux doigts. On ne l'avait pas su. Elle avait dû souffrir" explique Jean-Luc Chorier, le président de l'Adapei - association des familles des personnes en situation de handicap - de la Drôme. Si elle avait pu communiquer... Lui soutient l'arrivée de ce dispositif dans le département, et espère le voir se généraliser.

"Plus de 70 établissements en France sont équipés" raconte Christine Denis, "aussi bien pour des personnes ayant fait des AVC, polyhandicapées... partout où il y a un trouble de la communication". Son association marseillaise est soutenue par plusieurs partenaires privés, lui permettant aujourd'hui de distribuer gratuitement aux établissements demandeurs son application

Certains dispositifs existent déjà : des pictogrammes sur des cartes, moins ludiques, moins pratiques lorsque les résidents manquent de motricité. Il y a aussi des applications numériques... mais elles sont payantes. Celle-ci est gratuite, et surtout la plus simple possible, pour être accessible au plus grand nombre. "On n'avait pas jusqu'à maintenant d'outil pour être dans la communication et l'échange comme ça, notamment avec des résidents qui ont des difficultés importantes" explique Nicolas, moniteur éducateur au Foyer des Oliviers à Montélimar, "cet outil-là va nous permettre d'être dans l'interaction. Ils pourront répondre, ils pourront nous interpeller".