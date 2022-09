Montélimar fait la chasse à la drogue en libre service

Christophe est le papa de Thibaut, 21 ans. ce montilien reçoit il y a quelques mois un appel de fils. Un appel de détresse. Son fils ne peut plus marcher, tombe , n'a plus d'équilibre. Il prend sa voiture pour aller le chercher et son fils lui raconte : la prise massive et régulière de gaz hilarant par bombonnes entières.

Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé sur internet et on y voit les cas les cas les plus dramatiques. Je ne savais pas si mon fils remarcherait un jour. Christophe.

Thibaut est finalement hospitalisé. On lui injecte de la vitamine B12. sa paralysie disparaît peu à peu et aujourd'hui Thibaut va bien. Il a retrouver du travail et n'a quasiment plus de séquelles. Mais l'alerte a été violente.

Le protoxyde d'azote est un gaz banal, utilisé dans les cartouches pour turbine à chantilly. Il est en vente libre mais ses effets peuvent être dramatiques. Il peut entrainer une inflammation de la moëlle épinière. La conséquence, ce peut être des fourmillements dans les membres, mais aussi une paraplégie ou une tétraplégie souvent temporaire , plus rarement le décès explique le docteur Sherif Heroum, neurologue à l'hôpital de Montélimar et adjoint au maire chargé de la santé.

Il n'y a rien de drôle avec le gaz hilarant. slogan de la campagne de la ville de Montélimar.

La ville de Montélimar lance donc cette campagne fasse à un phénomène qui s'amplifie. Une vidéo va tourner dans les collèges et les lycées; il y aura des affiches dans les abribus. L'objectif, c'est d'informer les jeunes et leurs parents sur les dangers de ce gaz.