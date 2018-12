Montélimar : Ils redonnent le sourire aux enfants hospitalisés le jour de Noël

Le père Noël est passé à l'hôpital de Montélimar aujourd'hui. Les enfants ne s'attendaient pas à recevoir sa visite. BD, coloriages et peluches étaient dans sa hotte.

Montélimar, France

"Oh regarde, regarde", hallucine Alice, 5 ans, quand elle voit arriver le père Noël dans sa chambre d'hôpital. Bouche bée, les yeux écarquillés, elle n'arrive même pas à le remercier quand il lui offre un cahier de coloriage et des feutres.

Elle souffre d'une bronchiolite et doit se reposer à l'hôpital, sa grand-mère, Marie-Claude, est soulagée que le père Noël soit venu, "elle était triste de savoir qu'elle ne ferait pas Noël, elle était très affaiblie mais d'avoir vu le père Noël, je crois que ça a accéléré sa guérison". Marie-Claude est venue porter sa petite-fille en urgence à l'hôpital, tous les cadeaux sont donc restés à la maison.

C'est dur de voir ces enfants hospitalisés le jour de Noël

Derrière la barbe du père Noël, de l'émotion. "C'est dur de voir ces enfants hospitalisés le jour de Noël. Ils préféreraient être ailleurs. C'est notre rôle de venir le jour de Noël là où il y a un besoin", confie Franck Kandil, le père Noël du service pédiatrie de Montélimar, le restant de l'année Franck Kadil est rhumatologue.

Le maire de Montélimar Franck Reynier est venu remercier le Kiwanis Club, le service de pédiatrie, des urgences, post-urgences et la maternité. © Radio France

Le maire de Montélimar, Franck Reynier, est venu ce mardi remercier le service de pédiatrie et le Kiwanis club qui s'occupe des enfants malades et handicapés. Le père Noël fait partie de ce club depuis 15 ans. Avec cinq autres membres, ils sont venus apporter des cadeaux aux enfants hospitalisés. Le maire a notamment remercié le service des urgences, post-urgences et la maternité.