Montélimar : l'opération vaccination sans rendez-vous est un succès

Le centre de vaccination de Montélimar, au Palais des Congrès, ouvre ce samedi 25 juillet toute la journée, de 8h à 20h et sans rendez-vous. Une opération spéciale pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu prendre rendez-vous sur Doctolib de se faire vacciner rapidement.

Il y avait la queue dès 7h du matin, ce samedi 5 juillet devant le Palais des Congrès à Montélimar, dans la Drôme. Le centre de vaccination n'ouvrait pourtant qu'à 8h, mais certains n'ont pas hésité à faire une heure de queue pour recevoir leur première dose de vaccin Pfizer.

C'est le cas de Manon, 14 ans, accompagnée de sa mère, Gaëlle, déjà vaccinée : "Là je suis en vacances, ensuite je vais à Cannes et à l'automne on part en croisière alors il fallait que j'aie les deux doses avant la rentrée", explique l'adolescente. "C'était trop long de prendre rendez-vous, chez nous en Picardie, alors on a profité de cette opération sans rendez-vous ici. Elle fera la deuxième dose chez nous mi août", explique Gaëlle.

De 450 à 1 000 rendez-vous par jour

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron, le 12 juillet dernier, le centre de vaccination de Montélimar a vu sa fréquentation bondir. "Le site a été saturé, plein de gens n'ont pas pu s'inscrire, c'est pour ça qu'on ouvre exceptionnellement ce dimanche. Actuellement, les rendez-vous, c'est pas avant le 5 août" explique Elisabeth Goyard, référente du centre de vaccination. "Avant les annonces, il y avait une baisse d'activité, on était à 450 patients par jour, là on est repassé à 1 000 par jour !"

Dans le centre de vaccination du Palais des Congrès, ou environ 20 personnes vaccinent et font fonctionner le centre © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Aujourd'hui, mille doses sont disponibles, parmi la foule, on trouve pas mal de gens venus se faire vacciner avant leur départ en vacances. Le nouveau texte de loi anti Covid est actuellement débattu au Sénat, il a déjà été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il prévoit l'extension du pass sanitaire dans les cafés-restaurants, foires et salons, avions, trains et cars longs trajets, établissements médicaux début août.

"Je n'étais pas très motivée à me faire vacciner, mais je le fais pour pouvoir partir en vacances, fin août. En le faisant maintenant, j'aurai mes deux doses", explique Claudine. "Je suis venue ici sans rendez-vous parce que c'est plus rapide, sinon je n'avais pas de rendez-vous avant le 17 août. J'ai déjà fait une dizaine de tests PCR ou antigéniques, j'en ai un peu marre", explique cette crestoise.

L'opération pourrait être renouvelée, en fonction de la demande sur Doctolib.