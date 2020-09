Montélimar : le maire Julien Cornillet, positif à la Covid-19, s'est mis à l'isolement dans un hôtel

Julien Cornillet a de la fièvre, mal à la tête, mais va "plutôt bien" nous dit-il au téléphone. Les premiers symptômes sont apparus au réveil vendredi, le maire s'est fait tester dans la matinée, et s'est mis à l'isolement aussitôt le test revenu positif. De sa chambre d'hôtel, il voit sa fabrique de nougat, mais ne s'est pas confiné à son domicile pour éviter de contaminer son épouse et son fils.

Julien Cornillet assume de dire publiquement qu'il est positif à la Covid-19 pour donner l'exemple : "on peut avoir 36 ans, être en pleine forme, respecter les gestes barrière au maximum et attraper la Covid-19. Ce n'est pas qu'à la télé, que dans certaines villes, que des effets d'annonce, c'est partout. Et il faut que tous nous prenions nos responsabilités et une fois qu'on est testé, assumer le fait de s'isoler pour protéger les autres. Ce n'est pas la chose la plus agréable et vu mon agenda, j'aurais préféré pouvoir continuer à travailler. Mais si les élus ne montrent pas l'exemple, qui va le montrer?"

Le maire de Montélimar a un ordinateur portable, un téléphone pour travailler à distance. Il s'est organisé avec les équipes de la mairie. Le réceptionniste de l'hôtel lui apportera les parapheurs pour qu'il puisse valider les documents officiels qui seront signés par sa première adjointe. Julien Cornillet respectera l'isolement jusqu'à vendredi prochain, les sept jours imposés.