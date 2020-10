Montélimar : le maire rend obligatoire le port du masque en centre-ville

Le maire de Montélimar, Julien Cornillet vient de prendre un arrêté pour rendre obligatoire le port du masque dans le secteur du centre-ville et ses abords pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il s'appliquera à partir de ce vendredi 23 octobre à 6h du matin.

Masque obligatoire dans le centre-ville et ses abords

Cette obligation de porter le masque concerne le secteur du centre-ville de Montélimar, "dans un périmètre géographique délimité par : Le Boulevard Aristide Briand - Boulevard Marre Desmarais - Allées Provençales - Boulevard Meynot - Rue Monnaie Vieille - Rue Saint Martin- Boulevard du Fust ainsi que Place du Fust - Rue du Fust - Place du Roubion" stipule l'arrêté municipal. Une obligation qui s'applique "de 6h à minuit".

"Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection"

Si vous n'avez pas de masque dans ce périmètre, il vous en coûtera 135 €.

"Il est temps de responsabiliser les gens"

"Je n'ai jamais voulu être anxiogène mais là on passe un échelon supplémentaire dans la propagation du virus et il faut responsabiliser les gens" explique Julien Cornillet, le maire de Montélimar. "Je n'ai pas caché avoir eu le Covid-19, je n'ai jamais voulu d'un climat anxiogène mais là il faut tout faire pour limiter la propagation et donc responsabiliser les habitants".