Montélimar : le nouveau centre communal de santé croule sous les demandes

Le centre communal de santé a ouvert ses portes le 5 octobre dernier, au 27 rue Pierre Julien, dans le centre-ville de Montélimar dans la Drôme. Face au déclin du nombre de généralistes dans la ville et en cette période de crise sanitaire, ce centre imaginé par l'ancienne municipalité était très attendu par les habitants.

250 patients enregistrés avant même l'ouverture

Ce centre de santé est communal, les trois médecins (un est à temps plein, deux sont à temps partiel) sont salariés par la ville de Montélimar. Ce centre accueille également une infirmière et deux secrétaires médicales.

"Ce centre répond à un besoin évident et impérieux de la population puisque il y a un déficit important en offre de soins pour la médecine de ville, avec une trentaine de généralistes sur Montélimar et quelques départs à la retraite qui ont un peu accentuer la situation" explique Chérif Héroum, adjoint au maire de Montélimar, chargé de la santé.

"Il y avait déjà des doléances faites à la mairie avant l'ouverture du centre, près de 250 de nos concitoyens s'étaient déjà enregistrés pour obtenir un rendez-vous".

"L'objectif de ce centre c'est de répondre à environ 200 consultations par semaine, il faut déjà éponger les demandes en cours et réguler les flux", précise Chérif Héroum.

Des patients ravis de trouver un médecin traitant

Le centre communal de santé au 27 rue Pierre Julien à Montélimar dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Carole s'était enregistrée et avait contacté la mairie de Montélimar car en arrivant dans la ville il y a six mois elle n'avait trouvé aucun médecin pour la suivre. "Tous les généralistes de la ville me disaient qu'ils ne prenaient plus de nouveaux patients".

"Notre médecin traitant vient de partir à la retraite et celui qui avait signé pour prendre la suite et le remplacer est finalement parti dans le Gard !" explique Isabelle. "On s'est retrouvé sans personne alors qu'avec mon mari on souffre de lourdes pathologies". "Heureusement qu'on a trouvé ce centre de santé !".

"C'est un vrai ouf de soulagement de trouver un médecin traitant grâce à ce centre"

La municipalité dit réfléchir à la création d'un autre lieu de santé pour renforcer ce centre communal probablement sous une autre forme. Chérif Héroum en est convaincu : "il faut rendre la ville plus attractive pour attirer des médecins".

Pour prendre un rendez-vous, vous ne pouvez pas vous rendre sur place, il faut appeler ce numéro : 04.75.00.26.83. Le centre communal de santé situé au 27 rue Pierre Julien à Montélimar est ouvert du lundi au vendredi, de 8 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures (le vendredi, il ferme en revanche à 18 heures) et le samedi de 8 heures à 13 heures.