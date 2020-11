Montélimar : le palais des congrès transformé en centre de dépistage

Le palais des congrès de Montélimar va devenir le plus grand centre de dépistage Covid-19 de Drôme et d'Ardèche à partir du lundi 16 novembre. L'agglo prête l'installation aux vingt pharmaciens et infirmiers libéraux qui vont s'y relayer pour pratiquer des tests antigéniques.

Faute de concerts et de spectacles, le palais des congrès de Montélimar va avoir une toute autre utilité durant cette crise Covid. A partir du lundi 16 novembre, il va se transformer en grand centre de dépistage. Le maire et président de l'agglo -car c'est un équipement communautaire- le prête aux professionnels de santé qui vont y organiser les tests antigéniques à résultat rapide.

Grands parkings et salles spacieuses

C'est le pharmacien Gilles Bonnefond qui a sollicité Julien Cornillet. Plutôt que de travailler de manière isolée avec la difficulté du manque d'espace pour respecter les consignes sanitaires, vingt pharmaciens et infirmiers libéraux ont décidé de mutualiser leur travail. Le palais des congrès a un immense parking, pratique pour organiser du drive. Et à l'intérieur, ils auront à disposition deux grandes salles de 250 mètres carré chacune. L'agglo payera électricité, chauffage et connexion internet. Normal pour Julien Cornillet : "C'est important que les élus prennent leurs responsabilités. Les habitants de Montélimar et de l'agglomération auront un lieu unique ouvert du lundi au samedi".

Le démarrage est prévu le lundi 16 novembre pour laisser le temps aux professionnels de santé de se former au prélèvement naso-pharyngé et de mettre en place le système de prise de rendez-vous. Leur objectif est de tenir aussi longtemps que nécessaire.