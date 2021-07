Montélimar : le personnel de l'hôpital se mobilise contre l'obligation vaccinale

Une centaine de personnes se sont mobilisées devant l'hôpital de Montélimar pour protester contre l'obligation vaccinale des personnels soignants et non soignants.

Ils étaient une centaine devant l'hôpital de Montélimar ce vendredi 23 juillet à la mi journée. Des manifestants qui s'opposent à l'obligation vaccinale des personnels soignants et non soignants de tous les établissements de santé de France.

La veille, l'Assemblée Nationale a voté le nouveau texte anti Covid en première lecture. Il prévoit l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les personnels des établissements de santé. Les sénateurs doivent maintenant l'examiner.

"Nous avons donné un préavis de grève illimité à partir d'hier midi", déclare Elsa Ruillère, secrétaire adjointe de la CGT du groupement hospitalier Portes de Provence. _"_On refuse l'obligation vaccinale, on demande plus de transparence. On manque de recul vis à vis de ce vaccin", déclare-t-elle.

"S'il faut changer de travail, je le ferai"

"On a sondé les services, la majorité des agents ont une intention de grève, il y en aura dans tous les services", assure Elsa Ruillère. "Les soignants ont passé le confinement au travail, on manquait de personnel, on nous a demandé de déménager des patients et des services, il faut se rendre compte. On a des soignants qui démissionnent, décident de se réorienter, abandonnent leur vocation. Je pose cette question au gouvernement : comment allez-vous faire si 40% des soignants démissionnent ?"

Panneau vu dans la manifestation devant l'hôpital de Montélimar © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"On est venus travailler pendant la pandémie, on nous a appelés de jour comme de nuit, pendant nos congés, on nous a annulé nos congés pendant le plan blanc, et aujourd'hui on nous fait passer pour les criminels. On nous méprise, avec une sanction qui n'est pas minime : un licenciement ! C'est un odieux chantage ! S'il faut changer de travail, je le ferai", s'insurge Sarah, infirmière à l'hôpital de Montélimar.

"Si le texte de loi est promulgué, il sera appliqué mais on doit privilégier le dialogue, la sanction est toujours un échec", a déclaré quant à lui Michel Cohen, le directeur de l'hôpital. "La vaccination représente un risque mais c'est la seule solution que nous avons aujourd'hui."