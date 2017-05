Montélimar : sauter en parachute pour dépasser le cancer

Quatorze femmes soignées pour un cancer et accompagnées par le Centre Ressource de Montélimar (Drôme) ont relevé le défi de sauter en parachute. Pour se dépasser et reprendre confiance en soi.

Créé il y a deux ans, le Centre Ressource de Montélimar aide les personnes atteintes d'un cancer à mieux vivre la maladie par des ateliers multiples (nutrition, réflexologie, yoga par exemple) et elle organisait donc mercredi des sauts en parachute depuis l'aérodrome d'Ancône, près de Montélimar. Le dépassement de soi est une valeur chère au centre explique Delphine Bégagnon, la coordinatrice:

Parfois dans la maladie, on a tendance à se replier sur soi. L'objectif de Ressource, c'est vraiment de sortir de l'isolement, de s'ouvrir et le dépassement de soi permet de reprendre confiance, de se sentir vivre, et non survivre.