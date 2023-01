Montélimar : un numéro de téléphone pour trouver en urgence un généraliste

Trouver un rendez-vous chez un médecin généraliste devient très compliqué en Drôme-Ardèche. Il n'y a plus assez de médecins pour répondre aux besoins de la population. La conséquence c'est que de plus en plus de patients n'ont plus de médecins traitants. Et lorsqu'ils en ont un, il faut parfois plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous. Seule solution : se rendre dans les services d'urgence des hôpitaux régionaux souvent asphyxiés par le nombre de patients.

Un numéro unique pour le secteur de Montélimar

La communauté professionnelle territoriale de soins des portes de Provence (CPTS), une nouvelle structure qui rassemble médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens et autres professionnels de santé a eu l'idée de demander à des généralistes de réserver quelques créneaux pour des rendez-vous dans leur emploi du temps. Grâce à un numéro de téléphone unique, le 04 28 37 08 58, des patients qui n'ont plus de médecin traitant ou dont le médecin traitant ne peut pas les recevoir avant plusieurs jours peuvent trouver un rendez-vous sous 24 heures.

Des conditions particulières pour obtenir un rendez-vous

Il ne s'agit pas d'utiliser ce numéro pour le renouvellement d'une ordonnance. Il faut que le rendez-vous ait un caractère d'urgence parce qu'il y a une douleur par exemple. Il faut d'abord appeler son médecin traitant et en cas de non prise en charge alors vous pouvez contacter la plateforme de la CPTS. Le numéro de téléphone est également réservé aux habitants du secteur de Montélimar : il comprend 72 communes autour de Montélimar y compris sur la rive ardéchoise, le Teil par exemple et 110 000 habitants.

Une dizaine de médecins généralistes joue le jeu actuellement et propose de 2 à 6 créneaux par semaine dans leur emploi du temps mais déjà le nombre de rendez-vous possibles devrait augmenter pour le mois de février.

Le même système avec le même numéro permet de prendre rendez-vous chez un kiné seulement en cas d'entorse ou de lombalgie simple.