Montélimar : un tiers des élèves de la cité scolaire Alain Borne ne sont pas à jour de vaccination

Montélimar, France

Le 18 septembre un élève de la cité scolaire Alain Borne qui comprend un collège et un lycée à Montélimar déclare une rougeole. Deux autres élèves sont atteints dans les jours qui suivent. L'agence régionale de santé demande une vérification de la vaccination.

2.100 carnets de santé vérifiés

Les carnets de vaccination des 2.100 élèves de la cité scolaire ont été vérifiés. Et il a fallu deux jours pour le faire. Résultat : 70% des élèves sont à jour de vaccination. Un peu moins de 20% ont bien été vacciné mais n'ont pas eu de rappel de vaccination. Le vaccin n'est donc pas valide et 10% n'ont pas été vacciné. L'éducation nationale a donc proposé aux parents d'élèves des séances de vaccination pour leurs enfants. On estime qu'il faut une couverture d'au moins 85% de la population pour éradiquer la maladie.

Des séances de vaccination annulées

La semaine dernière, l'éducation nationale a donc demandé qui souhaitait être vacciné ou recevoir un rappel pour organiser les séances. Des séances qui ont été annulées ce lundi. Il n'y avait pas suffisamment de participants. Les chiffres de la vaccination montre que pour la très grande majorité des familles il n'y a pas d'opposition à la vaccination puisque près de 90% des élèves ont reçu le premier vaccin. Il s'agit plus de négligence puisque c'est dans un peu moins de 20% des cas le rappel de vaccination qui n'a pas été effectué.