Montfermeil : le maire Xavier Lemoine publie un édito antivaccin

Les habitants de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, recevront dans leur boîte aux lettres ce lundi le magazine municipal, dans lequel ils pourront lire un édito du maire, Xavier Lemoine, très critique à l'égard de la vaccination.

"Soyons précis, il ne s’agit en aucun cas de vaccins, tout au moins à ce jour pour les différents produits proposés en France, _mais de thérapies géniques_. Il convient donc de bien s’intéresser et s’informer sur ces toutes nouvelles techniques jamais encore utilisées massivement sur l’Homme", écrit l'édile de droite dans un message également publié sur la page Facebook de la Ville de Montfermeil.

"Renseignez-vous bien avant de faire vacciner votre enfant"

À quelques jours de la rentrée et alors que le gouvernement veut inciter les 12-17 ans à se faire vacciner massivement, Xavier Lemoine alerte ses administrés quant à la vaccination des plus jeunes, "en pleine formation à l’âge de l’adolescence, il s’agit de nos enfants donc, je ne peux qu’inciter les parents, à qui le consentement sera demandé, de bien s’intéresser à la portée que leur décision aura de manière irréversible pour l’avenir de leurs enfants".

L'édile assure également qu'il existe des "traitements précoces appropriés et efficaces" face au virus, "des soins qui évitent la forme grave du Covid pour l’immense majorité des cas traités", écrit encore Xavier Lemoine, sans préciser de quels médicaments il s'agit.

Un message largement relayé et commenté

Le texte du maire a été largement relayé et commenté sur les réseaux sociaux où l'on peut notamment lire "Bravo !", "Un exemple à suivre", "Un édito plein de bon sens, et de respect humain".

Certains commentaires sont en revanche très critiques envers la position de Xavier Lemoine, à l'instar du message de cet internaute : "Le complotisme dans toute sa splendeur. Quand je pense qu'un maire est nommé d'office président du conseil de surveillance de l'hôpital de sa commune... Il devrait aller faire un tour à l'hôpital et rencontrer les médecins qui ne lui pardonnent pas ce texte profondément populiste et complètement débile". "Thérapie génique ? N'importe quoi... Votre mandat vous oblige à plus de sérieux, monsieur le maire !", réagit de son côté un internaute se présentant comme le docteur Damien Gineste, médecin généraliste hospitalier référent Covid-19 à l'hôpital de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle.

