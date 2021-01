Montlouis-sur-Loire : fermeture de l'école maternelle les Ralluères suite à 2 cas de Covid

La direction académique d'Indre-et-Loire, après avis de l'ARS, a fermé l'école maternelle "Les Ralluères" de Montlouis-sur-Loire. Deux cas de Covid ont été diagnostiqués chez des adultes.

Cette fermeture fait suite à la décision de l’Agence Régionale de Santé d’identifier tous les personnels, enseignants et agents territoriaux, cas contacts... Du coup "l’encadrement et la restauration des élèves ne peuvent plus être assurés à l’école", précise la direction académique.

En concertation avec la mairie, l’accueil des élèves est suspendu jusqu’au vendredi 29 janvier, inclus. Les enseignants assureront en distanciel la poursuite des apprentissages et un service minimum d’accueil réservé aux enfants de personnels prioritaires sera organisé.

Cette fermeture d'école intervient après la fermeture du collège Pablo Neruda de Saint-Pierre-des-Corps où 7 cas ont été détectés. Le collègede l'institution Sainte- Clothilde d'Amboise a également fermé ses portes pour une semaine. Mardi 19 janvier, 22 élèves ont été dépistés positifs au coronavirus sur les quelques 300 que compte l'établissement.