Montlouis-sur-Loire : le centre de loisirs fermé pour un cas de Covid chez un enfant

L'enfant a commencé à ressentir les symptômes ce jeudi 20 août. C'est sa famille qui a prévenu. Il a aussitôt été soumis à un test de dépistage qui s'est avéré positif. Ce garçon de 4 ans vit dans une famille où s'est déjà présenté un cas de Covid. Le local du centre de loisirs étant installé dans l'école, c'est l'ensemble que la communauté de communes Touraine-Est-Vallée a décidé de fermer. Une opération de désinfection va avoir lieu la semaine prochaine. En tout état de cause, le centre de loisirs ne rouvrira pas avant la rentrée et l'école sera prête juste le jour J.

Nous prenons toutes les précautions pour les autres enfants et pour les personnels communaux et communautaires. C'est pourquoi nous avons fermé le centre, pour désinfecter entièrement les locaux qui sont scolaires et qui devront être prêts pour la rentrée -Vincent Morette,, le maire de Montlouis