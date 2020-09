Montluçon : dépistages Covid-19 gratuits vendredi et samedi

La ville et le centre hospitalier organisent une opération de dépistage ces vendredi et samedi devant l'Hôtel de ville. Des tests gratuits, sans ordonnance, entièrement pris en charge par la Sécu.

L'opération va se dérouler de 7h à 21h place Jean-Jaurès. à Montluçon. Des tests accessibles à tous à partir de 10 ans pour les habitants de Montluçon mais pas que.

Une campagne, encouragée par l'ARS, dans le but de dépister des personnes qui seraient atteintes de la Covid-19 et notamment celles qui ne présenteraient pas de symptômes pour casser les chaînes de transmission. Il s'agit aussi de mesurer la circulation du virus et d’engager, le cas échéant, un travail d’identification des contacts et d’isolement des personnes concernées.

Ouvert à tous à partir de 10 ans

Le test consiste en un prélèvement nasopharyngé à l’aide d’un écouvillon. Les échantillons sont ensuite analysés et les résultats sont communiqués environ 48 heures plus tard. Il faut venir avec une pièce d'identité, si possible la carte vitale, un stylo.

Le maire de Montluçon, Frédéric Laporte, se satisfait de l'opération : « 3000 tests vont être réalisés grâce à l'ARS et l'hôpital. D'un point de vue politique mon objectif est qu'un minimum de personnes soit touché par cette pandémie, et le meilleur moyen de le savoir est de faire des tests».