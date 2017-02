Montpellier 3ème ville la plus financée par la Fondation pour la Recherche Médicale

La Fondation pour la Recherche Médicale fête ses 70 ans. L'occasion de rappeler les grandes découvertes qui grâce au soutien de la FRM ont révolutionné la prise en charge des malades. A Montpellier, ces dernières années, la FRM a attribué plus de 14 millions d'euros à des chercheurs.

Cette année la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) fête ses 70 ans. A cette occasion elle vient de lancer ( le 13 février) une campagne de sensibilisation pour rappeler qu'elle a contribué à changer la vie des Français.

Depuis 1947 de grandes découvertes ont été réalisées grâce à la fondation et à ses donateurs.

Une avancée contre l'ostéoporose à Montpellier

Montpellier est la 3ieme ville la plus financée par la FRM après Paris et Marseille. Entre 2011 et 2015 la fondation a attribué 14 millions et demi d'euros aux chercheurs montpelliérains, 145 projets ont été soutenus notamment celui de Anne Blangy directrice de recherche au CNRS.

Avec son équipe elle travaille sur l'ostéoporose une maladie qui fragile les os provoquant des fractures. Il existe des médicaments avec beaucoup d'effets secondaires si bien que la moitié des patients arrêtent le traitement au bout de quelques mois. Anne Blangy et son équipe ont donc cherché un autre moyen d'agir.

Anne Blangy dans son laboratoire © Radio France - Sébastien Garnier

On a découvert une protéine qui joue un rôle important dans la dégradation de l'os puis on a trouvé des molécules chimiques qui empêchent cette protéine d'agir explique Anne Blangy

Les dons sont précieux

Pour ces recherches Anne Blangy a touché depuis 2008, un million d'euros de subventions dont la moitié proviennent de la FRM.Sans cet argent elle n'aurait pas pu développer sa molécule poursuit-elle.

je n'aurais pas les moyens matériels et humains de réaliser les expériences puisqu'une grande partie du travail est fait par du personnel payé grâce à ces subventions poursuit Anne Blangy

Les essais sur les souris et sur des cellules humaines sont concluants mais il faudra encore patienter plusieurs années avant de voir l'arrivée d'un nouveau médicament .

Reportage de Sébastien Garnier dans le laboratoire d'Anne Blangy Partager le son sur : Copier

Pour soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale,faites un don: