Montpellier aura son institut hospitalo-universitaire dédié aux maladies auto-immunes

Montpellier a été sélectionnée pour accueillir un IHU, un institut hospitalo-universitaire dédié aux maladies auto-immunes. Ce "pôle d’excellence en matière de recherche, de soin, de prévention, et de formation" bénéficiera d'une dotation de 20 millions d'euros, se réjouit la métropole. Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi la liste de seize nouveaux centres de recherche biomédicale en France, volet du plan Innovation santé 2030 visant à renforcer l'attractivité internationale de la France dans ce domaine.

ⓘ Publicité

Ce projet devrait permettre de créer une centaine d'emplois. "C'est une excellente nouvelle qui confirme la dynamique de Medvallée", ce projet de pôle santé et environnement, se félicite le maire de Montpellier Michaël Delafosse. "Ce sont des promesses de recherche scientifique pour mieux nous soigner et d'emplois sur le territoire. Ça confirme Montpellier comme un pôle de santé globale. Et ça veut dire que d'autres acteurs économiques vont venir autour, donc ça va générer d'autres emplois."