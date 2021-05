Montpellier demande la levée des brevets des vaccins contre le covid-19

La ville de Montpellier lance un appel pour la levée de brevets vaccinaux. Dans un communiqué, la mairie met en avant Montpellier comme ville de médecine et de recherche qui a "toujours porté un message fort en faveur de l'innovation médicale et de la recherche, matérialisé aujourd'hui dans le projet Med Vallée à dimension européenne."

Pour cela, la Ville de Montpellier appelle à "une mobilisation sans faille pour permettre l'accès de tous à la vaccination sur l'ensemble de la planète".

A l'initiative du maire Michaël Delafosse, la quasi totalité des élus, "lance un appel à soutenir la demande de levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19". Seul les élus du groupe Montpellier citoyen n'ont pas signé cet appel.

Cet appel fait suite aux déclarations du président américain Joe Biden en faveur de la levée des brevets pour les vaccins contre la COVID-19.

"Le fruit du travail des laboratoires pharmaceutiques à travers le monde doit être partagé. Nous ne pouvons nous résigner à accepter l'inégalité dans l'accès au soin. La levée des protections de propriété intellectuelle et le transfert de licence permettraient de libérer des sites de production pour amplifier la fabrication du vaccin, permettre à la stratégie de vaccination de s'étendre au monde entier, et ainsi enrayer efficacement la pandémie. Montpellier et ses élus soutiennent la demande de levée des protections de propriété intellectuelle sur les brevets des virus contre le COVID-19."

Elus signataires : Michaël Delafosse, Fanny Dombre Coste, Manu Reynaud, Maryse Faye, Hervé Martin, Agnès Robin, Michel Calvo, Tasnime Akbaraly, Sébastien Cote, Séverine Saint Martin, Michel Aslanian, Marie Massart, Stéphane Jouault, Emilie Cabello, Charles Sultan, Mylvia Houguet, Mustapha Laoukiri, Fatma Nakib, Roger-Yannick Chartier, Véronique Brunet, Boris Bellanger, Nicole Marin-Khoury, Laurent Nison, Radia Tikouk, Eddine Ariztegui, Agnès Saurat, Coralie Mantion, Hind Emad, Julie Frêche, Clare Hart, Christian Assaf, Clara Gimenez, François Vasquez, Christophe Bourdin, Bruno Paternot, Catherine Ribot, Mikel Seblin, Sophiane Mansouria, Yves Barral, Célia Serrano, Yvan Nosbe, Mickaël Diore, Nadia Akil, Caroline Dufoix, Françoise Boutet-Waiss, Jean-Dominique Delaveau, Georges Ardisson, Elodie Brun-Mandon, Mohed Altrad, Alenka Doulain, Serge Guiseppin, Salim Jawhari, Flora Labourier, Clothilde Ollier.