Monts : entre incertitude et inquiétude, les familles des enfants confinés témoignent

Ce jeudi 3 septembre, 57 enfants de l'école maternelle Daumain à Monts ont faire cours chez eux. Un mauvais souvenir rendu réel à cause de la détection de deux cas chez des enseignantes et chez un personnel communal. RTT, jours de congés, télétravail... Les parents des élèves ont bien dû s'adapter.

Aussitôt revenus sur les bancs de l'école, aussitôt reconfinés. Les 57 enfants de moyenne section à l'école maternelle Daumain de Monts, en Indre-et-Loire, ont passé leur deuxième jour d'école chez eux. Ce mercredi 2 septembre, leurs parents ont appris par mail que deux enseignants et un personnel communal étaient tous les trois contaminés au Covid-19. Pour rappel, quand un cas est confirmé dans une école, l'Agence régionale de santé retrace la chaîne de contamination et place en quatorzaine toutes les personnes qui ont été potentiellement en contact avec eux.

C'était un peu le branle-bas de combat pour les parents de ces 57 enfants montois qui ont dû s'adapter du jour au lendemain. Angélique est aide-soignante à domicile et elle était en intervention "avec deux patients quand [je] l'ai appris. [J'ai] appelé la patronne et elle a été compréhensive pour le lendemain". Elle peut aussi s'arranger avec son mari mais cela reste tout de même compliqué : "J'ai déjà prévenu que lundi je ne pourrai pas être présente au travail mais je ne travaille pas tous les jours en temps normal. J'ai aussi la chance, si on peut dire, de travailler le week-end, ce qui fait que ça va me libérer des jours en semaine." Sa voisine Alexia, avec qui elle a parlé toute l'après-midi, est dans la même situation : obligée de rester garder son fils qui est confiné. Même si cela semble être la situation la plus adaptée, elle se refuse à appeler les grands-parents, elle ne veut "absolument pas leur faire courir de risque même s'il n'est que cas contact".

Dans mon entreprise, on ne peut travailler que deux jours en télétravail par semaine. Après on va s'arranger en prenant des RTT - Jérôme, employé dans un bureau d'études

Jérôme, lui, a pu s'arranger avec son travail. Il est employé dans un bureau d'études dans le bâtiment et il peut faire jusqu'à deux jours par semaine en télétravail : "Pour cette fin de semaine, c'est parfait. J'ai rapatrié les dossiers et j'ai fait ça chez moi. Pour la semaine qui vient, je vais aussi utiliser mes jours de télétravail puis je vais poser des RTT. Au total, sur les deux semaines de confinement pour ma fille, je vais utiliser trois RTT mais je ne le subis pas donc cela ne me pose pas de problème."

Doit-on aussi isoler la fratrie des enfants confinés ?

Les parents sont également inquiets quand ils ont plusieurs enfants. La question qui revient et à laquelle le maire de Monts a dû répondre, ce jeudi matin devant l'école, concerne l'envoi à l'école des frères ou sœurs des enfants qui sont cas contact. Quelques heures après, Ludivine vient chercher l'un de ses quatre enfants, Mattéo. Lui est en CE2 et son frère fait partie des 57 enfants confinés. "On n'est quand même pas très confiants car même s'il n'est que cas contact, il est peut-être positif. Est-ce que je dois envoyer son frère qui est en CE2, au risque qu'il contamine d'autres élèves vu qu'ils ne portent pas le masque ?", s'interroge Ludivine.

Le maire de Monts, Laurent Richard, répond par l'affirmative : "Seul l'enfant qui a été en contact avec une personne positive au Covid-19 doit être confiné. Il n'y a aucune certitude qu'ils soient eux-mêmes contaminés. Et cela, c'est l'Agence régionale de santé (ARS) qui nous l'a bien mentionné." Il tient également à préciser que tant que le gouvernement ne rend pas concrète sa volonté de mettre en place un congé de garde d'enfant, il ne pourra pas mettre en place de dispositif alternatif et local de garde d'enfant.