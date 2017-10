Interdiction de baignade dans le Morbihan à cause des méduses

Alors qu'on est en pleines vacances de la Toussaint, dans le Morbihan, la ville de Plœmeur interdit la baignade ! La faute aux méduses particulièrement urticantes, des physalies.

Dans le Morbihan, la municipalité de Plœmeur a dû interdire la baignade, ce mardi 24 octobre 2017. Un arrêté a été pris après qu'a été constatée la présence de méduses tropicales, les physalies. Ces méduses sont particulièrement magnifiques, d'un beau violet mais très urticantes. Elles arrivent sur nos côtes après avoir été déportées par des vents violents.

Le maire de Plœmeur, Ronan Loas, précise que la ville s'étend sur 17 km de côtes, et que de nombreuses méduses ont été observées par des promeneurs et par les agents des services de la mairie. La baignade est donc interdite pour tous les surfeurs, les amateurs de kitesurf, de planche à voile, de pêche ou pour les plus courageux qui se baignent fin octobre. La municipalité fera le point mercredi pour voir si le phénomène se poursuit ou pas.