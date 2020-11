Morbihan : l'obligation de port du masque à nouveau élargie

La préfecture du Morbihan a décidé jeudi 12 novembre d'élargir l'obligation de port du masque aux agglomérations de communes de plus de 5 000 habitants. Une mesure prise alors que "le taux d’incidence dans le Morbihan est passé de 145,6 cas pour 100 000 habitants à 181,3 cas pour 100 000 habitants du 30 octobre au 9 novembre 2020", justifie la préfecture.

Le port du masque devient donc obligatoire dans les "zones urbanisées" de 34 communes, les plus peuplées du département, jusqu'au 1er décembre. "L'objectif de cette nouvelle mesure est d'accompagner et de renforcer les efforts réalisés par chacun et chacune dans la perspective de favoriser un déconfinement le plus rapide possible", justifie la préfecture dans un communiqué.

La mesure concerne toute personne de 11 ans et plus sur la voie publique ou dans les lieux ouverts aux publics des agglomérations de 7 heures à 21 heures. Par ailleurs, cette obligation ne s’applique pas aux personnes pratiquant une activité sportive. Sont également exemptés les conducteurs de véhicule à deux roues lors de leur déplacement. Une mesure qui ne s’applique pas non plus aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.

La carte des communes où le port du masque est désormais obligatoire. - Préfecture du Morbihan

Liste des communes concernées

Lorient - Vannes - Lanester - Ploemeur - Hennebont - Pontivy - Auray - Saint-Avé - Guidel - Ploërmel - Séné - Quéven - Larmor-Plage - Sarzeau - Theix-Noyalo - Languidic - Questembert - Pluvigner - Caudan - Brech - Kervignac - Ploeren - Inzinzac-Lochrist - Guer - Baud - Elven - Plescop - Pluneret - Plouay - Riantec - Grand-Champ - Arradon - Plouhinec - Muzillac.