Morbihan : la vaccination contre la COVID-19 expérimente les équipes mobiles sur les îles

Les vaccinations ont débuté cette semaine avec dès mardi 26 janvier une équipe déployée sur l’île d’Arz, dans le Golfe du Morbihan. 77 personnes ont été vaccinées. La seconde vaccination est prévue pour le 26 février. Vont suivre, ce jeudi 28 des vaccinations sur l'île de Houat et le vendredi 29 à Hoëdic. Ces différentes interventions mobilisent des médecins, infirmiers et pharmaciens du service départemental d’intervention et de secours et des professionnels de santé libéraux. Ce jeudi et vendredi : plus d'une centaine de vaccinations sont prévues sur les îles de Houat et Hoëdic. 69 personnes doivent être vaccinées sur l'île de Houat et 34 personnes à Hoedic.

L'hélicoptère de la Sécurité civile

"Pour ces îles, c’est l’hélicoptère de la sécurité civile qui assurera l’acheminement des doses de vaccin et des professionnels de santé mobilisés", expliquent l'ARS et la Préfecture du Morbihan. Les deuxièmes injections sont programmées les 18 et 19 février. Les autres îles du Morbihan vont également recevoir les équipes chargées de vacciner les plus de 75 ans : sur l’île aux Moines, à Groix et à Belle île en Mer.