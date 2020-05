Morbihan : le préfet alerte sur les apéros "entre étudiants et lycéens" ce week-end

C'est à la toute fin de sa longue conférence de presse d'une heure et demie que Patrice Faure a lancé son appel : "On voit sur les réseaux sociaux des appels à de grands apéros entre étudiants ou lycéens, pour vendredi, pour samedi, relevait-il. J'en appelle à la responsabilité des parents. Je leur demande d'éviter que leurs enfants se mobilisent pour des apéros qui sont bien trop tôt dans l'agenda. Il ne faut pas, parce qu'on a voulu aller trop vite, que nous replongions dans un confinement qui reprendra plusieurs semaines".

Un appel à la responsabilité, mais pas d’interdiction. Les rassemblements de moins de 10 personnes sont autorisés sur la voie publique, comme les rassemblements sans limitation de personnes dans les lieux privés. D'autant que le Préfet avait commencé sa conférence de presse en louant le "sérieux exemplaire" des Morbihannais dans le respect du confinement depuis le 16 mars.

Un déconfinement qui est entré dans une seconde phase, ce lundi 11 mai et jusqu'au 2 juin. A l'issue de celle-ci, les bars et restaurants pourraient rouvrir, si le département est toujours parmi ceux classés en vert. En attendant, ces ouvertures, les plages sont de nouveau accessibles dans le Morbihan.

Les plages de 15 communes ouvertes, pour l'instant...

En effet, depuis ce jeudi soir, 62 plages sont de nouveau accessibles dans 15 communes. Selon le secrétaire général de la Préfecture, Guillaume Quenet, trois propositions avaient été faites aux maires concernés par cette ouverture des plages. Une ouverture uniquement comme lieu de passage pour aller pratiquer des activités nautiques, une ouverture totale, avec la possibilité de s'installer ou manger par exemple, sur la plage, et une troisième option intermédiaire de "plage dynamique", avec de la marche, de la promenade et de la baignade, mais sans s'installer sur la plage. C'est cette dernière qui a été largement plébiscitée par la majorité des édiles. Il faut dire que l'option d'une ouverture totale aurait demandé de gros moyens de contrôles.

La plage de Plouhinec est de nouveau accesible. © Maxppp - Yves Madec

Ainsi, sur les 62 communes concernées par la présence de lacs et de plages, 25 ont fait une demande de réouverture, 15 ont été acceptés. Les demandes acceptées concernent d'ailleurs une ouverture uniquement dans la journée et des plages complètement fermées la nuit, entre 20 heures et 8 heures. Des horaires qui peuvent varier selon les mairies. La Préfecture explique que d'autres dossiers seront étudiés et acceptés, et que la liste est susceptible d'évoluer chaque jour.

Les maires sont également autorisés à ouvrir l'ensemble des ports et des cales dans le département, sauf pour les îles du Morbihan, où "certains maires n'ont pas souhaité ouvrir leurs ports", selon Patrice Faure.

Un tiers des élèves de maternelle attendus, la moitié des primaires

Le retour à une situation un peu plus normale concerne aussi le retour dans les écoles élémentaires depuis lundi 11 mai, avant celui dans les collèges (pour les 6e et 5e), le 18 mai. Depuis le 11 mai, selon l'Académie, 30% des évlèves de maternelle seront accueillis jusqu'au 2 juin, et la moitié des élèves d'école élémentaire. Concernant les enseignants, 3 429 d'entre eux, soit 80%, ont fait leur retour dans les écoles.

Le préfet Faure a également rappelé l'ouverture des marchés, depuis lundi 11 mai, y compris ceux accueillant plus de 100 personnes et déploré que la baisse des accidents de la route ne soit que de 50%, alors que le trafic routier a lui baissé de 80%. Les hébergements touristiques sont accessibles à la réservation "dès aujourd'hui" a ajouté Patrice Faure, après leur interdiction sur les communes du littoral.

Concernant la situation sanitaire, le coronavirus a tué 84 personnes dans le Morbihan, sur 301 en Bretagne, selon la directrice départementale de l'Agence régionale de santé, Claire Muzillec Kabouche et 649 personnes ont été testées positives dans ce département qui était le premier touché en Bretagne par le coronavirus.