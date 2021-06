Morbihan : Un centre de vaccination éphémère à Questembert du 23 au 26 juin

La préfecture du Morbihan et l'Agence régionale de santé décide d'ouvrir un centre de vaccination éphémère du 23 au 26 juin à Questembert suite aux mauvais indicateurs sanitaires sur le territoire.

Un centre de vaccination éphémère ouvrira ses portes du 23 au 26 juin 2021 dans la salle des Buttes à Questembert dans le Morbihan. Il sera destiné à la population résidant ou travaillant sur ce territoire.

Des indicateurs à la hausse sur ce territoire

Si les indicateurs de l'épidémie de coronavirus sont à la baisse en Bretagne, ce n'est pas le cas sur le territoire de Questembert où les taux observés sont restés plus importants depuis plusieurs semaines. Ils s’élèvent à 50 cas pour 100 000 habitants contre 25 pour 100 000 habitants pour la région, avec une circulation plus importante des variants sud-africain et brésilien.

4000 doses mobilisées

4000 doses de vaccins Pfizer seront mobilisées pour ce centre de vaccination éphémère ouvert donc du 23 au 26 juin de 9 heures 30 à 20 heures. L'opération sera accompagnée par le centre hospitalier de Vannes et le Service départemental d'incendie et de secours.

La prise de rendez vous reste obligatoire par Doctolib.