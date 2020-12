Covid dans le Morbihan : un cluster détecté à l'hôpital d'Auray

À Auray dans le Morbihan, un cluster a été décelé à l'hôpital, sur le site du Pratel. 27 patients et 18 personnels ont été testés positifs au Covid-19, au sein des services de Médecine et de Soins de suite et de réadaptation. Les nouvelles admissions et les visites sont suspendues.