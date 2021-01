Mordelles : 20 cas de Covid-19 à l'école L'Immaculée fermée pendant dix jours

Le Préfet d'Ille-et-Vilaine décide de fermer l'école maternelle et élémentaire l'Immaculée de Mordelles (Ille-et-Vilaine). Vingt élèves et membres du personnel ont été testés positifs au Covid-19.

L'école maternelle et élémentaire L'Immaculée de Mordelles est fermée jusqu'au 31 janvier

Un nouvel établissement en Bretagne doit fermer ses portes en raison d'un foyer épidémique de coronavirus. Au lendemain de l'annonce de la fermeture du collège privé Notre-Dame de Lanvollon (Côtes-d'Armor), c'est l'école maternelle et élémentaire privée L'Immaculée de Mordelles (Ille-et-Vilaine) qui ferme à son tour.

Arrêté préfectoral

Ce mercredi 20 janvier, le Préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a décidé de fermer pendant 11 jours l'école privée de Mordelles suite à un foyer épidémique. Un premier membre du personnel a été testé positif le samedi 9 janvier. Puis, 10 élèves, cinq enseignants et quatre agents spécialisés des écoles maternelles ont été testés positifs au Covid-19. Trois personnes déclarées cas contacts ne peuvent plus exercer au sein de l'établissement. Neuf des 14 classes sont touchées et la fermeture est décidée jusqu'au 31 janvier.

Taux d'incidence en hausse

Le Préfet d'Ille-et-Vilaine rappelle que le taux d'incidence dans le département, qui est de 148,9 cas pour 100.000 habitants, est en forte augmentation cette semaine et se trouve au-dessus du seuil d'alerte.