Coronavirus : Morlaix s'apprête à tester en masse

Il suffit de se munir de sa carte vitale et d'une pièce d'identité et de se présenter au centre éphémère de tests, ce samedi 20 mars 2021, place des Otages, devant la mairie de Morlaix (Finistère), entre 8h30 et 13h, pour effectuer un test RT-PCR, autrement dit un test par voie nasale. L'objectif est d'accélérer la rupture des chaînes de transmission, en cas de résultat positif, dans une zone où "une circulation active du virus a été constatée", selon le communiqué commun à l'Agence Régionale de Santé et la préfecture du Finistère.

La présence du variant breton interroge

Cette campagne ouverte aux 15.000 habitants de la commune est utile pour identifier des contacts de personnes infectées, notamment des personnes asymptomatiques. Cela permet d'organiser immédiatement le dépistage de ces personnes contacts. Mais le bassin de population de Morlaix est à proximité des Côtes-d'Armor et de Lannion où le variant dit breton a été identifié. Or, il est difficilement détectable. Ce variant, dont le nom scientifique est 20C, ne répond donc pas toujours aux tests RT-PCR nasopharyngés. Cette campagne a donc ses limites, mais elle permettra aussi un échange avec la population et la délivrance de messages de sensibilisation aux gestes barrières.

9 médiateurs mobilisés

La campagne de tests sera conduite par la Fédération française de sauvetage et de secourisme, le laboratoire Eurofins, avec l'aide des services de la ville de Morlaix et de 9 médiateurs de lutte anti-Covid.