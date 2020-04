Coronavirus : le syndicat Sud en colère après la mort d'un agent de sûreté de la RATP

Agent de sûreté à la RATP et judoka de haut niveau, Cyril Boulanger, 37 ans, est décédé du coronavirus. Il était encadrant au Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR). Atteint du Covid-19, ce père de famille est décédé ce dimanche au CHU de Lille.

Agent de sûreté à la RATP et judoka de haut niveau, Cyril Boulanger, 37 ans, est décédé du coronavirus. Il était encadrant au Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR). Atteint du Covid-19, ce père de famille est décédé ce dimanche au CHU de Lille. "Nous sommes très tristes et furieux, les collègues sont inquiets et énervés", lâche Marc Brillaud, secrétaire général du syndicat SUD à la RAPT et invité de France Bleu Paris ce mardi matin.

Des alertes pas entendues

"Notre syndicat avait prévenu du risque sanitaire dès le mois de janvier. Le 15 mars, nous avions usé de notre droit de retrait et nous réclamions des masques de protection", raconte le syndicaliste. "La direction avait la possibilité de nous fournir des masques chirurgicaux si les FFP2 sont réservés aux soignants. Les kits ont été donnés très tardivement, mais à force de lutter nous avons obtenu les masques le 3 avril", précise-t-il.

Cyril Boulanger travaillait au sein de l'unité de sureté de la gare de Lyon à Paris -ratp © Radio France - .

L'UNSA-RATP demande au gouvernement "d'autoriser la RATP à doter l'ensemble de ses salariés de matériel de protection, notamment de masques, au plus vite", écrit la syndicat, ce mardi, dans un communiqué.

De son côté, la direction générale de la RATP a mis en place une cellule d’assistance psychologique dans les équipes du département. Elle assure par ailleurs que des kits de prévention sont distribués aux agents en contact avec le public, contenant des lingettes désinfectantes, une paire de gants, et deux masques chirurgicaux.