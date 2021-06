Mort du docteur Loupiac, victime du Covid : un an après, une cérémonie d'hommage à Lons-le-Saunier

Près de 150 personnes sont venues à Lons-le-Saunier dans le Jura samedi 19 juin, pour rendre hommage au docteur Loupiac. Un an après la mort d'Eric Loupiac, médecin urgentiste, ce moment de solennité était attendu par sa famille, ses anciens collègues de l’hôpital, et des habitants.

Un peu plus d'un an après la mort du docteur Eric Loupiac du coronavirus, près de 150 personnes lui ont rendu hommage samedi 19 juin 2021, à Lons-le-Saunier dans le Jura. Proches, anciens collègues, et anonymes ont enfin pu se retrouver, et se recueillir après la disparition brutale de cet urgentiste, fer de lance de la défense de l'hôpital public. Le dixième médecin mort du covid en avril 2020, après avoir été contaminé à l'hôpital.

REPORTAGE - L'hommage à Eric Loupiac à l’église des Cordeliers, puis dans la cour de l’Hôtel-Dieu de Lons-le-Saunier Copier

Un hommage rendu à Eric Loupiac, un soutien pour sa famille

Le jour de sa mort le 23 avril 2020, les cérémonies n'étaient pas possibles à cause de l'épidémie. Pour son épouse, Claire Loupiac, c'était enfin le moment pour se recueillir, non pas pour faire son deuil dit-elle, mais pour rendre hommage à son mari.

"Être réunis enfin tous" : Claire Loupiac Copier

Le combat continue pour ses confrères

Claire Loupiac a porté plainte contre X pour homicide involontaire. Pour elle, c'est l'hôpital qui n'a pas su protéger son mari. L'association des médecins urgentistes de France s'est portée partie civile pour les recours juridiques en cours dans le cadre de la plainte de Claire Loupiac.