Son combat pour la vie vous avait émus, Mikhael Krotov est mort

Mikhael Krotov a tout tenté. Cet habitant de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes souffrait d'une dyskératose congénitale. Cette maladie rarissime faisait vieillir prématurément ses organes, notamment ses poumons.

Ses proches se sont mobilisés dans le but de rassembler un million de dollars et lui permettre de subir une greffe simultanée de poumons et de moelle. Il est mort avant d'avoir pu en bénéficier. Le combat et la dignité de ce père de trois enfants nous avaient émus. Il a témoigné sur l'antenne de France Bleu Azur en mars dernier.