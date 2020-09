Mort subite du nourrisson : une journée de prévention à l'hôpital de Brest

Pour la seconde année consécutive, l'hôpital Morvan de Brest accueille ce mercredi une journée de prévention dédiée au syndrome de mort inattendue du nourrisson, qui désigne le décès brutal d'un enfant de moins de 2 ans apparemment en bonne santé. Le CHRU de Brest dispose d'un centre de référence en la matière, dirigé par la pédiatre Mathilde Grandjon.

4 fois moins de cas qu'il y a 40 ans

"Nous prenons en charge chaque victime, explique le docteur Grandjon. Nous réalisons des prélèvements et des examens complémentaires en vue de rechercher une cause au décès. On accompagne aussi les parents endeuillés. Et toute l'année, nous formons les professionnels de santé de tout le Finistère aux moyens de prévention."

La spécialiste précise qu'il y a eu trois cas depuis le début de l'année dans le Finistère, contre un seul en 2019 et cinq en 2018. Au niveau national, environ 350 bébés meurent brutalement chaque année, le plus souvent dans leur sommeil. Un chiffre divisé par quatre en quarante ans. "Ça a beaucoup progressé, surtout dans les années 90 où l'on s'est rendu compte que le couchage sur le ventre était responsable de beaucoup de décès, rappelle Mathilde Grandjon. Rien qu'en prônant le couchage sur le dos, on est passé de 1.500 décès par an à environ 400. Mais ce chiffre stagne depuis une dizaine, une quinzaine d'années."

D'où l'importance de continuer la prévention, puisque les médecins estiment que la moitié de ces décès pourraient être évités.

Afin de sensibiliser les jeunes parents mais aussi les futurs parents ou même grand-parents, il y aura des stands d'information sur le couchage des bébés, un atelier "la chambre des erreurs", des spots vidéo et des échanges avec des professionnels. Les visiteurs pourront aussi s'informer sur le portage en écharpe en toute sécurité, grâce au magasin Louli des bois.

Hôpital Morvan, 2 avenue Foch 29200 Brest, dans le hall d'accueil du bâtiment 5 de 10h à 16h.