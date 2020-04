Selon les données publiées par Santé Publique France ce vendredi, le Doubs est le département dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui enregistre au 14 avril, le plus grand nombre de morts dans les Ehpad. 155 décès ont été comptabilisés.

Morts du coronavirus en Ehpad : le Doubs, département le plus touché en Bourgogne-Franche-Comté

Dans son point épidémiologique publié ce vendredi, Santé Publique France détaille le nombre de décès et de résidents contaminés ou potentiellement touchés par le coronavirus dans les Ehpad en Bourgogne-Franche-Comté. Selon les chiffres, le Doubs est le département qui enregistre le plus grand nombre de décès dans les Ehpad : 155 résidents sont morts du coronavirus, entre le 1er mars et le 14 avril.

Viennent ensuite la Côte d'Or, avec 79 décès, puis la Saône-et-Loire (51 résidents décédés), le Territoire de Belfort (34 morts) puis l'Yonne (31 décès recensés), le Jura (21 résidents), et enfin la Haute-Saône (15 décès). La Nièvre est le seul département où aucun résident n'est mort dans les Ehpad. Au total dans la région, Santé Publique France estime à 386 le nombre de résidents morts du coronavirus dans les Ehpad.

Nombre de décès rapportés chez les résidents en établissements sociaux-médicaux (dont Ehpad), du 1er mars jusqu’au 14 avril 2020 / - Santé Publique France

Cas possibles et avérés : le Doubs, là encore, est le plus touché

Santé Publique France détaille aussi dans ce point épidémiologique le nombre de cas "confirmés et possibles": le Doubs est le département le plus touché, avec 746 résidents qui ont été contaminés ou porteurs de symptômes du Covid-19, dans les Ehpad.

La Côte d'Or figure en deuxième position avec 678 résidents. Suivent : l'Yonne (327 résidents), la Saône-et-Loire et 306 cas, le territoire de Belfort (181 résidents), le Jura (199 cas), la Haute-Saône (126 résidents), et enfin la Nièvre (51 résidents). Au total donc, ce sont 2 614 résidents atteints ou possiblement touchés par le coronavirus.

Le personnel soignant largement contaminé

Le personnel soignant, lui aussi n'a pas été épargné : Santé Publique France recense 1.573 contaminations avérées ou possibles, toujours entre le 1er mars et le 14 avril.