Morvillars : le collège ferme sa cantine après un cas positif au coronavirus

Le collège Lucie Aubrac de Morvillars, dans le sud du Territoire de Belfort, ne propose plus de repas à la cantine jusqu’à nouvel ordre. Une agent de service (remplaçante) est positive au coronavirus. Elle est à l’isolement depuis lundi. Âgée d’une cinquantaine d’années, elle avait prévenu sa hiérarchie la veille après avoir pris connaissance des résultats. Son fils et sa belle-fille positifs au Covid lui avait conseillé de se faire tester.

Cas contact, le principal du collège à l’isolement

L’agent qui assurait un remplacement dans le collège au retour des vacances de la Toussaint doit donc rester chez elle tout comme huit autres membres du personnel qui ont été en contact avec elle. Il s’agit du CPE (Conseiller Principal d’Education), du principal du collège et de six autres agents de service de la restauration scolaire. Ces derniers avaient déjeuné avec leur nouvelle collègue et les deux membres de l'encadrement pris un café avec elle à la cantine. Ces pauses sont les seuls moments de la journée ou le masque peut être retiré. Ces huit personnes, cas contacts, doivent se faire tester ce jeudi et vendredi.

Repas "tiré du sac"

Faute de personnel suffisant, il n’y a donc plus assez de bras pour confectionner et servir les repas à la cantine du collège. Le service de restauration scolaire ne peut donc plus fonctionner au minimum jusqu’à la fin de la semaine. Les élèves demi-pensionnaires doivent prévoir un repas « tiré du sac ». Ils pourront manger au chaud dans le réfectoire qui restera ouvert. Mais il n'y au ra pas plus de quarante élèves accueilli en même temps pour respecter la distanciation. Deux agents du Conseil Départemental viendront épauler les surveillants du collège dans la gestion des flux. On ne sait pas encore si la cantine pourra rouvrir la semaine prochaine. Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort et la Direction académique doivent prendre rapidement une décision.

Aucun risque pour les élèves, assure le collège

Les élèves n’ont jamais été en contact sans masque avec l’agent infectée, assure le collège. « Il n’y a aucun risque pour les enfants. Les seules fois ou les élèves ont vu passer l’agent, chacun avait son masque », indique le principal du collège Djékodjim Abderamane-Dillah. Après un flottement en début de semaine, les cours reprennent normalement ce jeudi à 8h.

Le collège Lucie Aubrac de Morvillars compte cette année 371 élèves.