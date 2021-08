Moselle : de nouvelles opérations exceptionnelles de vaccination sans rendez-vous les 4,5,6 et 7 août

La Préfecture de la Moselle organise de nouvelles opérations de vaccination sans rendez-vous : au parc Walygator de Maizières-les-Metz et dans les centres commerciaux Saint-Jacques de Metz, Leclerc de Maizières-lès-Metz, Fameck et Sarrebourg, B’EST de Farébersviller les 4,5,6 et 7 août.