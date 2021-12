Moselle : découvrez la liste des communes où le masque redevient obligatoire en extérieur

Le Préfet de la Moselle prend de nouvelles mesures de restrictions, pour lutter contre le coronavirus. Il impose désormais le port du masque dans 43 communes du département, même en plein air.

La carte des communes de Moselle concernées par le port du masque obligatoire. - Préfecture

Dans un communiqué, la Préfecture explique cette décision : "La Moselle connaît depuis deux semaines une forte accélération de la circulation virale. Le taux d’incidence départemental a triplé et s’établit à ce jour à 324,4 cas pour 100 000 habitants. Compte tenu de cette nette dégradation de la situation sanitaire, le préfet de la Moselle a pris un arrêté qui étend l’obligation du port du masque de protection pour toute personne de 11 ans et plus dans l’espace et sur la voie publics des communes de plus de 5 000 habitants du département, de 6 heures à minuit, y compris lorsque le passe sanitaire est obligatoire".

La mesure, qui entre en vigueur ce samedi, concerne les communes de plus de 5000 habitants, mais aussi Manom, Pierrevillers, Schœneck et Serémange-Erzange, des communes qui sont entourées d'agglomérations.

La liste des communes où le port du masque devient obligatoire