Moselle : des séances de sport à l'Ehpad de Cuvry pour améliorer la motricité des résidents

Un après-midi sportif et ludique à l'Ehpad Hygie de Curvy, en Moselle. Ce lundi 26 juin, une séance de sport était organisée par le Département de la Moselle et l'association Moselle Mouv'. L'idée est de stimuler l'activité physique des personnes en perte d'autonomie, à travers une multitude d'activités. Parmi elles : se lever de sa chaise sans utiliser les accoudoirs, enjamber des petites haies ou encore se faire des passes avec un ballon en mousse.

"Ça nous aide un peu à remuer"

Dans la pièce, elles sont six résidentes, majoritairement atteintes de la maladie d'Alzheimer. Pour piloter la séance, il y a Mélanie, de l'association Moselle Mouv' et Marjorie, ergothérapeute : "au fur et à mesure qu'on avance dans l'atelier, il y a de l'amélioration. Les gens se déplacent plus facilement, chutent moins aussi". Thérèse, 86 ans est heureuse de pouvoir bouger, contrairement à Monique, qui aurait préféré faire la sieste : "on m'a délogé de ma sieste!"

Une résidente joue avec un ballon en mousse © Radio France - Cloé Geffroy

L'ensemble des activités sélectionnées s'appuient sur la gymnastique douce, les jeux de coordination, de mémoire et d'équilibre.

Pour Valérie Romilly, vice-présidente du Département de la Moselle déléguée au Handicap et à l'Autonomie, le sport est central dans ces structures : "il y a des effets sur la motricité mais aussi sur le mental des personnes. Le sport permet de créer du lien social".

Pour le moment, ce projet de sport en Ehpad est développé au sein de deux établissements mosellans : Cuvry et Cattenom. Il sera amené à s'élargir dans d'autres structures.