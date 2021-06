La vaccination contre la Covid va bon train en France : le cap des 30 millions de primo-vaccinés devrait être franchi à la mi-juin. Mais les plus démunis semblent être moins rapidement vaccinés que le reste de la population. Etat des lieux en Moselle.

Moselle : l'accès à la vaccination contre la Covid est-il plus difficile pour les précaires ?

En Moselle, le taux de couverture vaccinale, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose, dépasse désormais les 40% de la population. Si la vaccination est désormais ouverte à tous les adultes, sans condition d'âge ni de critère de santé, elle reste difficilement accessible aux plus démunis. Manque d'information, accès à l'informatique, barrière de la langue, méfiance... Les obstacles sont nombreux pour les plus précaires.

Les associations caritatives qui leurs viennent en aide peuvent-elles jouer un rôle pour les informer, les orienter ? Pour les Restos du Coeur, c'est résolument oui : les bénévoles connaissent les bénéficiaires, leurs difficultés. Ils peuvent les aider à se connecter en ligne par exemple pour prendre rendez-vous. Ils pourraient même mettre en place un vaccibus, comme l'ont déjà fait les autorités sanitaires en Moselle : "Pourquoi pas ! On a bien un bus qu'on utilise en hiver pour les distributions de repas", explique Alain Maurice, le président des Restos du Coeur de Moselle-Ouest.

Beaucoup de réticence chez les bénéficiaires

Les associations caritatives mosellanes le remarquent : une certaine part de leurs bénéficiaires refusent la vaccination. Ils représentent par exemple 30% des personnes aidées par le Secours populaire de Moselle. Mais 15% ont déjà reçu une dose, explique Marie-Françoise Thull, sa présidente : "Ce sont les enfants, parfois très jeunes, qui prennent rendez-vous pour leurs parents, sur leur téléphone. Nous, ça nous pose un problème, que ce soit les enfants qui prennent la responsabilité de la santé de leur famille".

Sans faire de prosélytisme, les organisations humanitaires sont déjà un relais auprès des plus démunis, pour qu'ils prennent soin de leur santé, un sujet souvent secondaire pour eux. "La majeure partie de notre travail est de persuader les gens de se reprendre en main et de revenir responsable de leur propre vie. Les bénévoles sont formés en ce sens", selon Marie-Françoise Thull.

En tout cas les bénévoles, eux, se sont fait massivement vacciner : la moyenne d'âge est de plus de 60 ans, donc éligible depuis un certain temps. Surtout, beaucoup ont été touchés par la Covid : "On a eu des morts. Pour les rescapés, c'est une nécessité de se faire vacciner", explique Alain Maurice.