Moselle : La vaccination contre la covid désormais étendue aux professionnels de santé qui exercent en libéral

Après les hospitaliers, les médecins et infirmiers de plus de 50 ans qui exercent en libéral pourront eux aussi être vaccinés.

Après les résidents des Ehpads et le personnel hospitalier, la liste des personnes pouvant prétendre à la vaccination contre le coronavirus s'élargit en Moselle, à partir de ce jeudi.

Les professionnels libéraux peuvent se faire vacciner sans rendez-vous

Le Centre hospitalier régional Metz-Thionville, en charge de la coordination et de la distribution des doses de vaccins dans le département, annonce : "Le CHR Metz-Thionville, qui a débuté lundi 4 janvier la vaccination des patients des EHPAD et Unités de Soins de Longue Durée (USLD) ainsi que celle de ses personnels hospitaliers, soignants, administratifs ou techniques, vient d’élargir la prise en charge à tous les professionnels de santé libéraux, médicaux et non médicaux, âgés de plus de 50 ans ou vulnérables, sur ses centres de vaccination des hôpitaux de Mercy et de Bel Air".

Les professionnels de santé concernés sont invités à se présenter sans rendez-vous, sur simple présentation de la carte vitale et d'une carte professionnelle, sur l'un des deux sites mosellans de Metz ou de Thionville

L'ordre des médecins va recevoir des vaccins

L'ordre des médecins sera lui aussi approvisionné, ainsi que la CPTS de Metz et environs (Communauté professionnelle territoriale de Santé). Ces deux structures assureront leurs propres permanences de vaccination.