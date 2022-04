Moselle : le combat d'un jeune couple contre le rétinoblastome, une forme rare de cancer qui touche son bébé

Ilan, 16 mois, a souffert d'un rétinoblastome, un cancer de l'œil rarissime qui ne touche que 50 enfants par an en France. Ses parents, habitants de Saint-Avold, partagent leur quotidien et sensibilisent à cette maladie sur le réseau social Tiktok. Ils sont suivis par près de 20.000 internautes.

Utiliser le réseau social Tiktok, pour faire connaître le rétinoblastome. Guy et Morgane, jeune couple de Saint-Avold (Moselle), ont 26 et 24 ans. L'an dernier, ils ont découvert que leur fils Ilan, 16 mois aujourd'hui, était atteint d'un cancer rarissime qui ne touche que les enfants : le rétinoblastome, autrement dit un cancer de la rétine. Le couple lève le voile sur la maladie et sur son compte Tiktok (@ayato_samaa). En quelques semaines, il culmine déjà à 20.000 abonnés.

Six mois de chimiothérapie

Tout a commencé par un jeu entre Guy et son bébé... Ilan avait alors 7 mois et demi : "Je lui cachais un œil après l'autre. Quand je lui cachais son œil gauche, pas de réaction particulière. Mais quand je lui cachais l'œil droit, celui qui voit bien, il avait une réaction bizarre, il se débattait". Les parents comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Après des examens à Metz, puis Strasbourg, le verdict tombe : cancer de la rétine. "On s'attendait à tout, sauf à ça. On était vraiment sous le choc", se souvient Morgane. Ce cancer ne touche que 50 à 60 enfants par an en France. "On a été dirigés vers l'Institut Curie à Paris, le plus grand centre d'Europe sur cette maladie. Jamais on n'aurait imaginé aller jusque là-bas", ajoute Guy.

Ilan entame alors de longs mois de chimiothérapie, ainsi que des rayons laser pour éradiquer les tumeurs qui touchent la rétine de ses deux yeux. L'œil droit est sauvé, en rémission. Mais l'œil gauche, malheureusement, est trop atteint : il lui a été retiré. Ilan va bientôt bénéficier d'une prothèse, ce qui rendra son handicap beaucoup moins visible. Il sera considéré comme guéri si aucune tumeur ne réapparait dans son œil d'ici ses 5 ans. Mais Guy reste méfiant : "J'ai été en contact avec une personne qui avait eu un rétinoblastome à l'âge de 4 ans, et qui a eu une récidive à 30 ans".

Ilan pourra vivre une vie normale, mais sa maman Morgane appréhende : "Surtout le regard des autres, le harcèlement... Les enfants peuvent rire méchamment. J'espère que ça va bien se passer, mais j'ai un peu peur de ça." La jeune femme a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son bébé. Les aides tardent à venir : le couple a déposé un dossier à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), mais son dossier ne sera pas traité avant juillet.

A l'âge adulte, Ilan a 50% de risque de transmettre sa maladie à ses enfants : il y a une part héréditaire dans le développement du rétinoblastome.

20.000 abonnés sur Tiktok

Le couple peut néanmoins compter sur le soutien des internautes sur le réseau social Tiktok. C'est le papa qui a eu cette idée, pour témoigner de son combat, et surtout faire connaître cette maladie rare. "J'avais cherché, même dans d'autres langues, mais personne ne parlait de ce cancer sur Tiktok. Je me suis donc lancé. Quand ça nous est arrivé, on avait 23 et 25 ans, on avait plein de questions mais peu de réponses. Je voulais aider d'autres parents, ou des jeunes qui vivent avec une prothèse", explique Guy.

En à peine un mois, le compte @ayato_samaa totalise un million de vues, et est suivi par près de 20.000 personnes. "L'engouement a été impressionnant. On a beaucoup de questions sur la maladie, des parents ou des jeunes concernés par le rétinoblastome. Le tout avec beaucoup de bienveillance".

Pour en savoir plus sur le rétinoblastome, il existe une association : Rétinostop.

