Moselle : le masque redevient obligatoire à l'école dès lundi

Ils n'auront eu qu'une semaine de répit. Les écoliers mosellans devront à nouveau porter le masque après les vacances de la Toussaint. Dans le département, le taux d'incidence est repassé depuis plusieurs jours au-dessus de 50 cas pour 100 000 habitants. C'est ce critère qui défini le retour du port du masque à l'école.

Dès la rentrée, après les vacances de la Toussaint

"On a une boussole depuis le début de cette crise, a souligné le porte-parole du Gouvernement Gabriel Attal, c'est que dès lors qu'on peut alléger des mesures de contrainte, nous le faisons. Évidemment ce principe vaut dans les deux sens et dès lors que la situation se dégrade, malheureusement, nous devons réactiver un certain nombre de mesures."

Au total 39 département, parmi lesquels la Moselle, sont concernés par ce revirement, ce qui porte à 61 le nombre de départements dans lesquels les enfants doivent porter le masque à l'école primaire dès lundi. Les enseignants eux, portaient toujours le masque en classe.