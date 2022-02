Moselle : les pompiers dotés de boîtiers pour apaiser les bébés lors de leur transport vers l'hôpital

C'est un petit boîtier qui peut tout changer. Le Calinange a été conçu à Metz, par la start-up Calinescence, pour accompagner les enfants malades quand leurs parents ne peuvent pas être à leurs côtés, notamment lors des périodes d'hospitalisation. Ce boîtier reproduit la voix, les battements de cœur et l'odeur des parents, et permet d'apaiser l'enfant, même les plus petits.

Amener vers l'enfant "un petit bout de maman ou de papa"

Aurore Saintigny, ancienne cadre de PSA, afondé Calinescence en 2019. Elle-même a été confrontée à l'angoisse de laisser son nouveau-né prématuré à l'hôpital, où il a passé les premiers mois de sa vie. "Il y a plein de moments où on ne peut pas prendre son bébé dans les bras, par exemple lorsqu'il est en couveuse, alors qu'on sent qu'il en a besoin".

La jeune maman a donc conçu ce petit boîtier, en forme de cœur, sans onde ni écran, que l'on appose sur sa poitrine afin d'enregistrer ses bruits physiologiques : battements cardiaques et voix, qui rappellent au bébé son univers in utero. Le boîtier est ensuite placé dans une petite housse, qu'on aura pris soin de conserver plusieurs heures contre sa peau, afin qu'elle s'imprègne de l'odeur corporelle du parent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Tout est fabriqué dans le Grand Est : "Petit Bateau tisse le tissu de captation d'odeur, des entreprises de Moselle et du Grand Est s'occupent de la partie électronique, et un atelier de couture près de Metz fabrique les broderies", explique Aurore Saintigny.

Une centaine d'hôpitaux conquis, les pompiers séduits

Avant de lancer la conception de son Calinange, Aurore Saintigny s'est assurée auprès des plus grands services de réanimation néonatale de France de l'intérêt et de l'utilité de son concept. La réponse a été plus qu'enthousiaste. Désormais, près d'une centaine d'hôpitaux de métropole et d'outre-mer ont adopté le dispositif.

Les pompiers de la Moselle également ont manifesté leur intérêt : "Lorsqu'ils partaient en intervention, ils avaient finalement peu de moyens pour rassurer les enfants : ils gonflaient un gant pour en faire un ballon... Avoir ce genre de dispositif était intéressant à leurs yeux", se souvient Aurore Saintigny. Le Calinange a donc été testé environ un an, par les pompiers de Thionville et Montigny-lès-Metz dans un premier temps.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd'hui, le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) de la Moselle dispose de dix Calinange, répartis sur huit unités opérationnelles : Thionville, Montigny, Forbach, Saint-Avold, Metz, Hagondange, Sarrebourg et Sarreguemines. "Généralement on travaille dans l'urgence, donc on s'est questionnés sur ce nouveau dispositif. Mais les équipes l'ont accueilli de manière très positive", témoigne Julie Kaufholtz, infirmière et cadre de santé chez les pompiers de la Moselle. "Ce petit cœur, c'est comme un doudou pour les enfants, qui sont rassurés quand leurs parents ne peuvent malheureusement pas les accompagner jusqu'à l'hôpital. Le transport est beaucoup plus serein".

Julie Kaufholtz, cadre de santé au Sdis de la Moselle, et Aurore Saintigny, fondatrice de Calinescence © Radio France - Julie Seniura

Le Calinange est en cours de déploiement dans une centaine de Sdis, partout en France, dans une version adaptée au transport d'urgence. Des déclinaisons sont aussi disponibles pour les adolescents présentant des troubles, ainsi que pour les aînés sujets aux crises de démence dans les Ehpad.