C'est une première en France, mais elle pourrait rapidement s'étendre au delà de la Moselle : l'application pour smartphone "My 15", lancée au début du mois de décembre, a d'ores et déjà prouvé son utilité. "Elle est utilisée plusieurs fois par semaine" confirme le Dr François Braun, chef des urgences à l'hôpital Mercy de Metz.

Le concept ? Une application gratuite (disponible sur plateformes Androïd et Appstore) qui permet, en un clic sur l'écran de votre smartphone, d'être directement mis en relation avec un médecin régulateur du SAMU.

"My 15" propose à ses utilisateurs de remplir à l'avance un formulaire indiquant leur âge ainsi que d'éventuels antécédents ou traitements médicaux. Des informations précieuses pour les premiers secours, qui apparaîtront directement à l'écran du médecins lors de l'appel.

Cela aide à prendre une décision plus vite, parce que cela donne des éléments médicaux importants . Les antécédents et les traitements pris sont des questions directement posées par les médecins régulateurs du SAMU. Et cela affine la décision.