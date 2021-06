Moselle : Pour les professionnels de santé mentale, la crise sanitaire aggrave la souffrance psychique

Les effets de la crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an dans le pays peuvent fragiliser la santé psychique, selon des professionnels en santé mentale mosellans. Cette instabilité peut provoquer des troubles anxieux ou des dépressions mais aussi favoriser la violence contre soi ou les autres.

Les professionnels de santé mentale en Moselle observent que la crise sanitaire n'a pas facilité la prévention et la prise en charge de troubles d'ordre psychique, qui ont augmenté pendant cette période. Une instabilité qui peut être à l'origine d'un passage à l'acte violent, contre soi ou les autres.

Après le féminicide survenu à Hayange le 25 mai et la tentative de meurtre d'une femme en pleine rue à Metz jeudi dernier, les épisodes de déchaînements de violence se sont multipliés dans la région comme ailleurs sur le territoire national.

Difficile pour autant d'évoquer un quelconque trouble d'ordre mental pour expliquer ces gestes, car il n'y a pas de lien entre troubles d'ordre psychiatrique et violences, rappelle le Dr Schmitt, médecin psychiatre au Centre hospitalier de Metz-Jury : « Les personnes souffrant de maladies mentales ne sont pas plus violentes que les autres », explique-t-il.

Différence de réactions entre hommes et femmes

La crise sanitaire, en revanche, a pu avoir une influence négative sur l'équilibre psychique de certaines personnes, ou venir aggraver des dispositions pré-existantes : « En général, et c'est un peu schématique, les femmes ont plutôt tendance à retourner la violence contre elle, en ayant recours à des médicaments ou par la scarification. L'agressivité dirigée vers les autres , on le voit très bien à l'adolescence, caractérise plutôt les individus de sexe masculin », explique Christophe Schmitt.

Quand les gens ne vont pas bien, ils expriment des symptômes qui sont quand même un peu genrés - Dr Schmitt

L'isolement, l'inquiétude de sa propre santé, la menace de la perte d'un emploi ou l'inactivité forcée sont autant de situations traversées pendant la crise sanitaire qui peuvent rendre les personnes plus irritables selon lui : « Quand on est plus irritables, on se contrôle moins bien. Quand on se contrôle moins bien, on peut plus facilement se montrer agressif ou violent », complète le Dr Schmitt.

Manque de moyens et cloisonnement des différents acteurs

Pour Sonia Oudin, infirmière psychiatrique au CH Jury et secrétaire générale de la CGT Santé de l'établissement , il y a encore des progrès à faire en matière de coordination, entre l'hôpital public, la medecine de ville, la police, ou encore les services de la mairie, pour identifier les personnes susceptibles de commettre des agressions : « Ce cloisonnement ne permet pas d'avoir un dispositif efficace de prévention, il faut que les acteurs qui entourent une personne communiquent entre eux », commente-t-elle.

L'aspect psychologique ou psychiatrique tend à se réduire dans les formations - Sonia Oudin, infirmière

A cela s'ajoute un manque de moyens en personnel qualifié selon elle : « On a beaucoup parlé dans les médias de la formation des policiers, au sujet des violences conjugales par exemple. Pour le personnel soignant c'est pareil, tout comme pour les travailleurs sociaux. Moi je suis infirmière de service psychiatrique, et mon diplôme n'existe plus aujourd'hui. L'aspect psychologique ou psychiatrique tend à se réduire dans les formations », explique-t-elle.