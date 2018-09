A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, le film "La finale" est projeté ce vendredi au cinéma La Scala de Thionville. Une soirée aussi pour échanger et sensibiliser le public à cette maladie qui touche, de près ou de loin, 3 millions de français.

"Le film est le support. Ce qui est aussi important, c'est l'échange que nous aurons après." Invité de France Bleu Lorraine ce vendredi, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, le président de l'association France Alzheimer Moselle Serge Colson espère attirer le public le plus large possible.

Le président de l'association France Alzheimer Moselle Serge Colson Copier

Idées reçues

Le but : informer, sensibiliser, orienter ceux qui sont à la recherche d'aide ou de soutien face à la maladie d'un proche. "J'emploie le mot maladie, parce que s'en est bien une" insiste Serge Colson qui n'accepte pas cette remise en cause, récemment symbolisée par le déremboursement des médicaments anti-Alzheimer.

Des aidants à aider

Cette soirée est organisée en collaboration avec l'association Gérontonord qui oeuvre pour le maintien des personnes âgées à domicile dans le nord mosellan. Elle permettra aussi de mettre l'accent sur le rôle et l'accompagnement des aidants face à la maladie de leur proche. Gérontonord propose d'ailleurs des "cafés des aidants", un jeudi par mois à Thionville et un mardi par mois à Fameck. L'occasion d'échanger, de parler de ses difficultés, de connaître les aides financières et matérielles qui peuvent exister, ou de bénéficier de conseils de psychologues...

Selon France Alzheimer, 850.000 souffrent de la maladie, et près de 3 millions de personnes sont, au total, directement ou indirectement touchées. Près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. D’ici 2020, notre pays comptera probablement 1 275 000 personnes malades.

Projection-débat du film "La finale" avec Thierry Lhermitte, vendredi 22 septembre à partir de 20h au cinéma La Scala de Thionville. Entrée 7,50 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit).