Moselle : une promo d'élèves infirmiers a pris ses quartiers dans le couvent de Peltre

Rentrée scolaire dès ce lundi 30 août, pour la nouvelle promotion d'infirmiers du CHR de Metz-Thionville, en particulier dans le nouveau site de Peltre. L'hôpital forme déjà 350 étudiants en soins infirmiers dans ses trois sites de Metz-Saulcy, Thionville et Briey. Mais cela ne suffit pas à couvrir les besoins dans la région. "Nous formons pour l'ensemble du tissu sanitaire mosellan et même lorrain : les hôpitaux publics, privés, le monde libéral, les établissements pour personnes âgées... Mais une partie de ces personnels trouvent leur bonheur à l'étranger, notamment au Luxembourg", déplore Marie-Odile Saillard, la directrice générale du CHR.

Après trois ans de combat, Marie-Odile Saillard a obtenu 150 places supplémentaires, qui ont été ouverts en deux temps : d'abord septembre 2020, puis février 2021. Pour les accueillir, un quatrième site a été ouvert au sein-même de l'hôpital de Mercy. Mais la place continuait à manquer : voici donc un cinquième site, dans une aile du couvent des Sœurs de la Providence à Peltre, qui a été spécialement aménagé pour accueillir cette nouvelle promo de 1ère année.

Investissement sur l'avenir

Marie-Odile Saillard sait qu'elle va devoir encore un peu patienter avant de pouvoir recruter ces futurs infirmiers : ils ne seront diplômés que dans trois ans. "La crise sanitaire vient de nous abîmer. Le déficit de personnels infirmiers que nous constations avant la crise s'est accru", explique la directrice général du CHR.

Nous avons encore plus besoin de ces promotions supplémentaires

Chez les étudiants, la crise de la Covid-19 n'a pas entamé leur motivation ni leur choix de carrière. "Ils ne tournent pas le dos aux carrières paramédicales, contrairement à ce qu'on pourrait penser", se réjouit Marc Fioretti, directeur des soins et responsable des écoles en santé du CHR de Metz-Thionville. "Ils sont même très enthousiastes !"

Les étudiants ont été accueillis par Marie-Odile Saillard, la directrice générale du CHR Metz-Thionville © Radio France - Julie Seniura

Certains viennent de Moselle, d'autres de beaucoup plus loin, selon les places attribuées par Parcoursup après le bac. Elodie par exemple, vient de Reims, et voudrait devenir infirmière puéricultrice, attirée par "le côté humain du métier, et la polyvalence : on s'enrichit tous les jours, tant professionnellement que personnellement". Anthony, lui, a déjà de l'expérience : il était aide-soignant à Aix-en-Provence. "J'ai côtoyé beaucoup d'infirmiers, et ça m'a donné envie d'évoluer dans ma carrière. J'ai envie de devenir infirmier urgentiste, spécialisé dans le Smur [unité mobile qui intervient en urgence en dehors de l'hôpital, ndlr]".

Pas besoin de proposer de vaccination : tous les étudiants l'ont fait d'eux-mêmes

Les locaux du couvent sont loués par le CHR, qui a dépensé 150.000 euros pour les adapter à la formation, notamment pour des cours en visio. Et malgré quelques christs ici ou là, l'enseignement sera bien laïc !

Quant à la vaccination contre la Covid-19, même pas besoin d'y penser pour Marie-Odile Saillard : "Nous pensions mettre un centre de vaccination exceptionnel en ce jour de rentrée. Ca n'a pas été nécessaire puisque la totalité de cette promotion est vaccinée. C'est, pour nous, un très bon signe. Ca en dit long sur le sens de la responsabilité de la jeunesse". Les cours peuvent commencer, les premiers stages sur le terrain auront lieu en octobre.