Coronavirus : le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure (Allier) limite les visites aux patients

Ce sont "des mesures visant à la protection des patients hospitalisés, des résidents, des consultants et des professionnels de l’établissement". Face à l'épidémie saisonnière de grippe, et celle, prégnante, de coronavirus, l'hôpital de Moulins-Yzeure a décidé de mettre en place des restrictions. Désormais, les visites sont limitées à deux visiteurs par jour, et uniquement trois heures par jour, de 16 à 19 heures. Ces mesures sont en place depuis déjà plusieurs jours.

Aucun cas mais de la prévention

La direction de l'hôpital, qui ne souhaite pas s'exprimer publiquement sur ce sujet, fait seulement valoir que ces mesures sont des mesures "de bon sens" face à une situation sanitaire grave. Même si, pour autant, aucun cas de coronavirus n'a été détecté dans l'Allier.

Cependant, à cause de l'épidémie de coronavirus, la semaine du rein au CHU de Moulins-Yzeure, qui devait commencer lundi 9 mars, a été annulée.

L’hôpital de Moulins est un des 70 hôpitaux référents en France pour le coronavirus pour tous les habitants de l'Allier. Il n'est pas le seul à s'adapter à cette épidémie. Le CHU de Clermont-Ferrand peut désormais effectuer des tests de détection dans un laboratoire, à l'extérieur de l'hôpital.